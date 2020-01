Schumi «n'est plus la personne qu'on a connue»

Six ans après son grave accident de ski, les informations concernant l'état de santé de Michael Schumacher sont aussi rares qu'incertaines. D'après un célèbre neurologue italien, l'ancien pilote de Formule 1 est «très altéré et très détérioré». Nicola Acciari va même plus loin en précisant que «Schumi» «n'a plus rien à avoir avec l'homme que nous avons connu. C'est le résultat du traumatisme crânien qu'il a subi».

Des propos qui interpellent, alors que sa femme Corinna a tout fait pour préserver son mari de la presse en ne révélant que très peu de détails sur son état. Seule certitude, l'ancien champion du monde allemand de Formule 1 est sorti du coma. Jean Todt, l'homme au côté de qui «Schumi» a tout gagné, avait pu rendre visite à son ami l'année dernière. «Il continue à se battre», avait-il indiqué alors.

L'ancien directeur de Ferrari avait également précisé que Michael Schumacher ne pouvait plus communiquer comme auparavant, mais qu'il ne se trouvait pas dans un état végétatif. En septembre dernier, Schumacher a été hospitalisé à Paris, pour recevoir un traitement particulier.

