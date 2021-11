Il aurait enfermé ses copines pour les punir

Alors qu’il fait déjà l’objet de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles, Marilyn Manson se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Selon Rolling Stone, qui a mené une enquête sur une durée de neuf mois, le rocker avait loué un appartement en 2010, à West Hollywood, dans lequel il y avait une pièce très particulière. Manson l’avait nommée «Bad Girls’ Room» (la chambre des méchantes filles). Ashley Walters, ancienne assistante de l’artiste, qui fait partie des femmes ayant déposé plainte contre lui, confirme cette info. Elle se souvient qu’il aimait parler de cette chambre aux gens, mais «toujours sur le ton de la plaisanterie.» Lors d’une interview en 2012, l’interprète de «Beautiful People» l’avait déjà évoquée. «Si quelqu’un se conduit mal, je peux l’y enfermer et c’est insonorisé», avait-il dit.

Une ex de la star, Ashley Morgan, qui l’accuse aussi de violences sexuelles, en garde de très mauvais souvenirs. «Au début, Marilyn m’a fait croire que ça serait cool, puis il a transformé cela en quelque chose de très punitif. J’avais beau hurler, personne ne pouvait m’entendre», confie-t-elle au magazine. En plus, les murs du lieu étaient décorés de sang, de croix gammées et d’images pornographiques. «Il y avait des photos de vagins partout», assure une source qui a visité l’appartement, où l’artiste aurait fait souffrir à plusieurs reprises de nombreuses personnes. Depuis le début de l’année 2021, pas moins de quinze femmes, dont l’actrice de «Game of Thrones», Esmé Bianco, ont accusé Manson d’agressions sexuelles et d’abus physiques et psychologiques. De son côté, l’Américain de 52 ans a toujours nié les faits reprochés. L’enquête suit son cours.

(L'essentiel/lja)