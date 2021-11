«La seule chose qu'il trouve à faire? Aller au strip-​​club»

Jusqu'à quel point Drake est-il déconnecté de la réalité? De nombreux fans s'interrogent suite au «bad buzz» provoqué par une vidéo de l'artiste en train de faire pleuvoir les billets dans un strip-club. Rien d'étonnant de prime abord, le rappeur millionnaire n'a jamais fait mystère de son côté épicurien et de son appétence pour les soirées en bonne compagnie dans les clubs de strip-tease.

Drake threw $1M in a strip club out in Houston pic.twitter.com/nx5Z0UBjLE

Problème, la scène s'est déroulée à Houston... au lendemain du drame au festival «Astroworld». Dix festivaliers ont perdu la vie au cours d'un mouvement de foule pendant la prestation de Travis Scott et de Drake.

Déjà tancé pour son hommage tardif, le rappeur de Toronto fait désormais face à une nouvelle polémique. «Mon cœur est brisé... et la seule chose que je trouve à faire, c'est de dépenser un million de dollars dans un strip-club», ironise ainsi un internaute.

Le rappeur serait pourtant bien inspiré de conserver son argent bien au chaud. Une plainte à 750 millions de dollars émanant de 125 personnes le vise lui, Travis Scott, Live Nation, Epic Records, Cactus Jack Records ainsi qu'Apple Music.

The lawsuit includes the family of one of the victims from the concert. https://t.co/C67Dwdu4TV