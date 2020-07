Dua Lipa incendiée pour son tweet sur l’Albanie

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4 — DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020

Dua Lipa a exprimé sa tristesse et sa colère après que certains de ses fans ont interprété sa publication d'un tweet comportant une carte de la «Grande Albanie» comme une marque de soutien au mouvement nationaliste extrémiste albanais.

La chanteuse de «New Rules» a publié une carte sur laquelle apparaissaient l'Albanie, le Kosovo et certaines zones des pays avoisinants où habitent des populations d'origine albanaise. Elle a accompagné cette carte d'une définition du mot «autochtone»: «indigènes plutôt que descendants de migrants ou de colons». L’artiste, dont les parents sont originaires du Kosovo, a été accusée de soutenir l'extrémisme après avoir publié cette carte. Celle-ci est en effet utilisée par les nationalistes albanais qui souhaitent la création de la «Grande Albanie». Dua Lipa a rapidement démenti ces allégations dans un communiqué publié sur Twitter.

«Ma chérie, tu t'es plantée»

«Mon précédent message n'a jamais eu comme objectif d’inciter à la haine, a écrit la star. Cela me rend triste et en colère que mon message ait été délibérément mal interprété par certains groupes et certains individus qui promeuvent le séparatisme ethnique, ce que je rejette complètement. Chaque fois que je poste quelque chose sur le Kosovo, ça devient fou dans les commentaires, même s'il s'agit de quelque chose d'aussi joyeux que la gastronomie ou la musique, a-t-elle poursuivi. Je rencontre une résistance farouche à l'idée d'une culture kosovare authentique».

En guise de conclusion de son message, la chanteuse a écrit: «Nous méritons tous d'être fiers de notre appartenance ethnique et d'où nous venons. Je veux simplement que mon pays soit représenté sur une carte et pouvoir parler avec fierté et joie de mes racines albanaises et de ma mère patrie. J'encourage chacun à embrasser ses origines, à s'écouter et à apprendre les uns des autres. Paix, amour et respect de tous, Dua, bisou.»

Cependant, certains adeptes n'ont pas été convaincus par ses explications, beaucoup soulignant que la carte publiée par la star comprenait également des régions qui font partie des pays limitrophes plutôt que du Kosovo ou de l'Albanie. «Ma chérie, tu t'es plantée là, tu ne pourras pas changer ça, a tweeté une internaute. C'est une chose de parler de la "Grande Albanie" et une autre de parler du Kosovo. POINT FINAL. »

(L'essentiel)