Camille Lellouche tacle son ex, il le prend bien

On la connaît pour ses vidéos humoristiques sur Instagram, son one-woman-show et ses appa­ritions dans de nombreuses émissions de télé, mais on a un peu tendance à oublier que Camille Lellouche est également chanteuse. Après le carton de «Mais je t’aime», en duo avec Grand Corps Malade, la Française de 34 ans a sorti «Je remercie mon ex» début décembre 2020 dont le clip a déjà été vu par plus de 600 000 personnes.

Invitée de «C à vous» le 7 décembre 2020, Camille Lellouche a expliqué que ce n’était pas parce qu’elle le traitait de lâche et l’accusait de manque de respect dans la chanson qu’elle était en guerre avec son ancien compagnon. D’ailleurs, cet homme – dont on ne connaît pas l’identité – a aimé le titre. «Il m’a dit qu’il était vraiment cool», a confié l’artiste, avant d’ajouter en plaisantant que son ex toucherait 5% de ses droits d’auteur.

(L'essentiel/jfa)