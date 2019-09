«Ma mère Ariane s'est battue comme une lionne»

«Lundi, elle nous parlait encore de ce qu'elle désirait manger et quelles vacances elle aimerait organiser». La fille d'Ariane, Éléonore Sarrazin, actrice dans «Plus belle la vie», s'est confiée au Parisien après le décès de sa maman, morte mardi à 61 ans. Elle avait marqué des millions de jeunes téléspectateurs en coanimant le «Club Dorothée» et «Récré A2». Sa fille, 25 ans, veut que le public se souvienne de «sa générosité, son amour des gens, son empathie, son sourire, son rire et son éternuement».

Les enfants des années 1980 se souviennent de cette animatrice pétillante aux fous rires légendaires. «Elle a été incroyable», raconte sa fille avec émotion. Pourtant, elle combattait la maladie depuis longtemps. Le cancer était apparu il y a 20 ans et l'animatrice avait connu de multiples rechutes. «Elle s'est battue comme une lionne. Elle a été super courageuse. Ma mère a affronté des montagnes qui étaient énormes. Elles les a gravies les unes après les autres. C'est juste que la dernière était un peu trop rude. Elle est partie entourée d'énormément d'amour», dit avec émotion Éléonore.

«Un respect immense»

Ariane n'avait jamais évoqué sa mort prochaine. «Il y avait de la coquetterie de sa part, elle ne voulait pas qu'on s'inquiète. Elle n'a jamais voulu mentir aux gens non plus, ni être malhonnête. Alors, ça faisait quelque temps qu'elle s'était un peu repliée», confie la jeune femme qui incarne Sabrina dans «Plus belle la vie». L'ancienne animatrice télé, qui était restée proche de son collègue Jacky et correspondait «à chaque anniversaire» avec Dorothée, n'avait pas renié son travail et ses fans.

«C'est ma maman, mais elle appartient aussi à des millions de gens qu'elle a bercés. Elle en était fière. On est très très tristes, mais on pense aussi à eux». Et elle ne les avait pas oubliés. «Elle a toujours mis un point d'honneur à répondre à leur courrier. Elle avait un respect immense pour les gens qui regardaient ses programmes. Elle en parlait toujours avec tendresse. Quand on était petits, on ne comprenait pas pourquoi les gens venaient nous parler, elle nous a toujours dit qu'il fallait être gentils avec eux».

Éléonore Sarrazin est la fille cadette d'Ariane et de Rémy Sarrazin, le bassiste des Musclés, le groupe musical qui accompagnait la bande de Dorothée. Le couple a aussi eu un fils, Tristan, né en 1989. Ces dernières années, Ariane, également comédienne de théâtre, avait dû décliner plusieurs projets. «Beaucoup de gens lui ont proposé de monter sur les planches. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être fiable» en raison de la maladie. Lui restaient les souvenirs. Elle racontait à ses enfants «les bons gros délires avec l'équipe». «Ma mère était tellement généreuse. Elle croyait sincèrement en la bonté des gens. C'était quelqu'un d'extraordinaire», conclut Éléonore.

