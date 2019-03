La nouvelle vie de Djibril passe par le Luxembourg

«L’essentiel»: De quoi est faite votre après-carrière?

Djibril Cissé: Je suis dans le domaine artistique. Dans les lunettes, les vêtements et la musique... Tant que ça me plaît, je suis ouvert.

Retrouve-t-on le style excentrique de Cissé footballeur dans ces domaines?

Le projet de lunettes «Mr Lenoir» part de ma marque de vêtements, j’ai toujours été amoureux de lunettes. On a modéré ma folie, mais on a gardé la touche décalée et originale qui me ressemble. Niveau musique, mon style est plutôt afro-house, urbain, hip-hop, je mixe un peu partout en Europe. Je suis samedi au Portugal, dimanche en Grèce. Je veux devenir DJ-producteur. Mais je ne quitte pas le monde du foot, puisque je suis consultant pour RMC Sport.

Qu’avez-vous justement retenu des 8es de finale de la Ligue des champions?

Paris et Lyon sortis, c’est une mauvaise nouvelle pour le foot français. À part ça, il y a bien sûr encore eu les exploits de Ronaldo et Messi. Sinon, la performance de l’Ajax a été la sensation, mais pour moi, ce n’est qu’une demi-surprise.

Et il y a de nouvelles polémiques au sujet du VAR...

Le fait de revenir sur une décision enlève le charme du football. L’erreur est humaine, je n’étais pas à 100% pour le VAR dès le début, il y a une part d’humain à garder.

Le terrain vous manque?

J’avais eu des propositions venant d’un club luxembourgeois, mais ça avait traîné. Oui, ça me manque, j’ai commencé ma carrière pro il y a tout juste 20 ans. Mais je joue encore, je suis à Anfield le 23 mars pour le remake de la finale face à Milan, on ne peut pas couper comme ça. Comme le dit mon ami Kaaris, «ce n’est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête».

(Propos recueillis par Philippe Di Filippo/L'essentiel)