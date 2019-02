Après sa rupture, Bella Thorne reste en couple

En octobre dernier, Bella Thorne jurait que sa relation polyamoureuse avec le rappeur américain Mod Sun et l'influenceuse Tana Mongeau allait durer. Il n'en est rien. «Tana et moi ne sommes plus ensemble, merci de ne pas nous demander pourquoi. Nous vous aimons les gars». C'est par ces mots que l'actrice de 21 ans a tenu à informer ses fans sur Twitter.

Alors que ce message présageait que les choses s'étaient terminées à l'amiable, Tana a tenu un autre discours sur les réseaux sociaux. «J'ai le cœur brisé mais je serai bien, tant qu'elle sera heureuse.» Même triste, Bella peut toujours se réconforter dans les bras de Mod Sun, avec qui elle file toujours le parfait amour.

Tana and I aren’t together anymore, pls stop asking. We love U guys ❤️ — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 26 février 2019

i love her forever don’t get that twisted. she changed my life forever. don’t rly wanna talk on it.. there’s no negativity at all. — Tana Mongeau (@tanamongeau) 26 février 2019

(L'essentiel/szu)