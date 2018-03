Une publicité propose de gifler Rihanna

«Que préféreriez-vous, baffer Rihanna ou cogner Chris Brown?» C'est la question que pose une pub (ci-dessous) apparue dimanche sur Snapchat. Le pop-up servait à promouvoir un jeu intitulé «Would You Rather!» («Préférerais-­tu...»), qui met les internautes face à d'embarrassantes alternatives, relate mashable.com.

Le choix de faire référence à l'agression de Chris Brown sur Rihanna en 2009 n'a pas plu aux internautes. «Ça veut dire que Snapchat approuve une pub qui prend à la légère les violences conjugales», a tweeté la militante Brittany Packnett.

«C'est juste horrible que quelqu'un puisse penser que c'est drôle», a réagi Chelsea Clinton (fille de Bill et Hillary). La firme américaine a rapidement supprimé l'annonce et a présenté ses excuses, assurant qu'elle avait été validée «par erreur».

Just awful. Awful that anyone thinks this is funny. Awful that anyone thinks this is appropriate. Awful that any company would approve this. Thank you Brittany for calling this out.