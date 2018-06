Elle donne 8 000 dollars à une famille endeuillée

Cardi B est à la fois triste et furieuse. Et pour cause: elle a été très touchée par la mort d'un ado de 15 ans, assassiné dans une rue du Bronx, à New York, mercredi dernier. Lesandro «Junior» Guzman-Feliz a été attaqué par un gang d'individus armés de machettes. Poignardé à plusieurs reprises, il est mort à l'hôpital. Pour les meurtriers, il s'agissait d'un règlement de comptes. Ironie du sort: ceux-ci ont déclaré après coup sur Snapchat qu'ils s'étaient trompés de personne. Lesandro était donc innocent.

Après avoir découvert ce crime dans les médias, Cardi B a fait un don de 8 000 dollars sur un compte de soutien online pour la famille du défunt. «Justice pour Junior, Repose en paix. Les rues du Bronx sont impitoyables», a écrit la New-Yorkaise de 25 ans sur Instagram en légende d'une photo où l'on voit l'ado sur un lit d'hôpital, avec sa mère à ses côtés.

Dans son message, la star, très remontée, a poussé un coup de gueule contre la police du Bronx. «Ce qui m'énerve le plus, c'est que ces flics harcèlent les gens et quand ils voient un garçon saigner à mort, ils demandent ce qu'il se passe», peut-on lire. Cardi B a ensuite expliqué que lorsqu'on les appelle, les policiers arrivent toujours très tard sur les lieux du crime «à cause des opérateurs qui vous posent des questions pendant 4 minutes au téléphone avec dédain», déplore-t-elle.

Jusqu'à présent, près de 149 000 dollars ont été récoltés pour venir en aide à la famille de Lesandro, aux revenus modestes.

(L'essentiel)