Kate et William seraient prêts à déménager

Le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate, cherchent-ils un nouvel espace de vie? Les membres de la famille royale britannique s’installeraient-ils définitivement à la campagne, après avoir passé de nombreux mois confinés loin de la ville? C'est ce qui se trame, d'après des informations du Daily mail, qui évoque une migration vers le Berkshire. Ils chercheraient notamment à éviter les photographes trop indiscrets.

Le prince et son épouse chercheraient activement des écoles pour leurs jeunes enfants George, Charlotte et Louis. «William et Kate ont récemment visité des écoles dans la région de Berkshire, ce qui fait beaucoup parler», a rapporté une source. Mais rien ne serait acté pour le moment. Les enfants sont pour l'instant scolarisés à Londres.

Si elle se confirme, l'info pourrait faire parler. Le prince Harry, frère de William, a défrayé la chronique en quittant son logement royal pour rejoindre le Canada avec son épouse et leur enfant Archie.

(cfc/L'essentiel)