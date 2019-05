Joe Jonas et Sophie Turner se sont mariés

Cette fois, c'est officiel: Joe Jonas, 29 ans, et Sophie Turner, 23 ans, sont mari et femme. Fiancés depuis octobre 2017, les amoureux se sont passé la bague au doigt dans une petite chapelle, à Las Vegas, mercredi 1er mai 2019. La cérémonie s'est déroulée deux heures après les Billboard Music Awards, où le chéri de l'actrice de «Game of Thrones» a chanté sur scène avec son groupe les Jonas Brothers.

Parmi les invités, le DJ américain Diplo a publié des images du mariage surprise dans une story Instagram. Il a également assuré l'animation musicale de l'événement. C'est devant un sosie d'Elvis célébrant la cérémonie civile que Sophie, en robe de mariée, a échangé ses vœux avec Joe. Durant la soirée, le couple a eu droit à un joli moment d'émotion quand le groupe de country Dan + Shay leur a interprété leur chanson d'amour, «Speechless», à la guitare.

Les frères de Joe, Nick, 26 ans, et Kevin, 31 ans, étaient bien sûr aussi présents dans cette chapelle où s'étaient déjà déroulés par le passé les mariages d'autres stars telles que Britney Spears (avec l'un de ses amis d'enfance) et de Demi Moore (avec Bruce Willis).

Sophie et Joe avaient annoncé qu'ils se marieraient cet été en France et que Maisie Williams, qui a donné la réplique à l'actrice dans «Game of Thrones», serait sa demoiselle d'honneur. Or, cette dernière n'était pas présente lors de ce mariage. Il est donc fort probable qu'une deuxième cérémonie se fasse très prochainement dans l'Hexagone.

