«J'ai confiance depuis que j'ai les fesses refaites»

Ses formes voluptueuses, Cardi B les assume à 100%. Pas étonnant quand on sait que la rappeuse est passée sur le billard pour transformer son corps, qui l’a complexée durant toute sa jeunesse passée dans le Bronx.

«Je suis d’origine indo-trinidadienne et dominicaine et beaucoup de Dominicaines ont un certain type de look, avec une chevelure soyeuse et bouclée, confie la star de 28 ans dans le magazine «Interview».

«Durant mon adolescence, les mecs me posaient des questions étranges du style: "Si tu es Dominicaine, pourquoi tes cheveux sont si crépus?". J’avais l’habitude de me les teindre et les gens me disaient qu’ils paraissaient "si secs". Et ça me mettait très mal à l’aise». En plus, à cette époque, Cardi B était très maigre. «Dans le Bronx, une fille doit avoir des formes et des fesses sinon les mecs disaient: «Regarde ce cul plat. Tu n’as même pas de nichons.» Je me sentais si moche et pas développée», se souvient-elle.

À cause de ses complexes, il lui a paru «vraiment justifié» d’avoir recours à la chirurgie esthétique, afin de se sentir mieux dans sa peau. «Déjà à 18 ans, quand je suis devenue danseuse, j’ai eu assez d’argent pour me payer une augmentation mammaire. Après ça, toutes mes insécurités sur mes seins ont disparu», assure-t-elle.

Deux ans plus tard, la jeune femme s’était lancée dans le striptease. «Dans ce domaine, tu dois avoir un gros cul, explique Cardi B. J’étais aussi complexée par ça et je me le suis fait refaire. Maintenant, j’ai une super confiance en moi.» L’artiste n’a donc aucun problème à passer sous le scalpel. Elle a aussi subi une liposuccion et une deuxième augmentation de la poitrine après la naissance de sa fille, Kulture, en 2019.

(L'essentiel/lja)