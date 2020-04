«Maman à la télé, oui mais pas pour de vrai»

Actrice depuis l'âge de 4 ans, Mae Whitman, 31 ans, a longtemps joué les seconds couteaux dans des épisodes de séries cultes comme «Friends», «Les experts», «Grey's Anatomy» ou encore «Desperate Housewives». À son tour d'être la star du feuilleton «Good Girls», diffusé sur Netflix et M6.

Êtes-vous blessée que le grand public semble vous découvrir seulement maintenant?

Pas du tout. Cela fait plus de 20 ans que des inconnus me demandent si on a été à l'école ensemble car mon visage leur est familier. C'est toujours compliqué de dire: «Non, mais vous m'avez vu à la télé» (rires).

Comment résumer votre parcours?

Je cours les auditions depuis que j'ai 4 ans. Mes parents sont dans le showbiz, mais derrière la caméra, et j'ai toujours adoré cet univers. Même s'il m'a fallu des années avant de faire ma place à Hollywood, je n'ai jamais arrêté de bosser en alternant la télé et le cinéma. Au final, avoir des rôles secondaires dans l'enfance a été un avantage. J'ai connu beaucoup d'adolescents stars qui ont disparu en devenant adultes car on ne voulait plus d'eux. Moi, j'ai toujours travaillé et il m'a fallu entrer dans ma vingtaine pour avoir des rôles importants comme dans la série «Parenthood».

La série «Good Girls» gagne de plus en plus de fans alors que vous en êtes déjà à la troisième saison. Surprise?

Agréablement surprise car je rencontre des gens qui semblent avoir découvert notre série il y a seulement quelques semaines sur internet par exemple. Après 30 épisodes, c'est positif de toucher un plus grand nombre de téléspectateurs. Il y a une énorme dose d'humour dans notre feuilleton, mais c'est cool de voir que beaucoup de gens sont touchés par notre histoire de trois mamans indépendantes qui décident de voler pour s'en sortir ou devenir trafiquantes.

Est-ce facile d'incarner une jeune maman à l'écran alors que vous êtes célibataire et sans enfant dans votre vie privée?

Au cinéma, j'ai joué la gamine à l'arrière de la voiture des parents pendant des années, comme la fille du Président américain dans «Independance Day» ou celle de George Clooney et Sandra Bullock. Je me disais qu'un jour c'est moi qui incarnerait la maman et ce jour est arrivé. J'aime la comédie car cela me permet d'avoir une vie riche et pleine de rebondissements devant les caméras, alors que mon quotidien est limite ennuyeux en dehors des plateaux.

Justement, on ne vous connaît aucun petit ami...

Et c'est mieux ainsi. J'ai eu mon lot de copains connus et inconnus. J'ai appris très vite que j'avais intérêt à être la plus discrète possible sur mes amours pour ne pas me prendre une claque lorsque l'histoire est finie.

Puisque vous incarnez une jeune maman dans «Good Girls», est-ce que cela vous a donné envie de fonder une famille?

Maman à la télé, oui mais pas pour de vrai. Je laisse les choses se faire naturellement si cela doit arriver un jour. En attendant, cela me suffit d'être une mère dans un feuilleton car j'ai tous les avantages et aucun inconvénient à la fin d'une journée de tournage.

Regardez le trailer de la saison 3 de «Good Girls»:

