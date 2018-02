Les Spice Girls chanteront au «Royal Wedding»

Certes, Victoria Beckham continue de nier que des concerts sont envisagés, et outre une tournée américaine et anglaise annoncée, on sait maintenant que les Spice Girls joueront pour une occasion très spéciale: le Royal Wedding entre le prince Harry et Meghan Markle le 19 mai prochain!

Invitée de l'émission «The Real», Mel B (Melanie Brown) a glissé que non seulement tout le groupe était invité aux noces, mais bel et bien qu'il y jouerait. Hystérie sur le plateau alors que Mel s'exclame dans une jolie mise en scène: «oh mon Dieu, je devrais m'en aller, je vais me faire virer».

Évidemment que Mel B ne sera pas virée en donnant cette occasion supplémentaire de se réjouir de ce mariage.

(L'essentiel)