Son micro bikini fait monter la température

Pendant qu’Elton John se repose et chante à Cannes, celle avec laquelle il a enregistré «Cold Heart», passe ses vacances à Ibiza. Dua Lipa s’est en effet envolée pour l’île espagnole en compagnie de son chéri, Anwar Hadid, et de quelques copines, parmi lesquelles Bella Hadid. Comme à son habitude, la star de 25 ans poste régulièrement des clichés de son quotidien sur Instagram. Et si tous sont très appréciés, la série qu’elle a postée le 18 août 2021 a été massivement likée par ses abonnés puisqu’elle a reçu plus de 5 millions de «j’aime».

Sur les photos, Dua porte le maillot de bain le plus tendance de la saison: le micro bikini en crochet. Orné d’une marguerite et d’une feuille de cannabis sur le haut, d’un arc-en-ciel et d’un cœur sur le bas, le deux-pièces est l’œuvre de créateurs italiens adorés par des stars telles que Kendall Jenner, Hailey Bieber ou encore Chiara Ferragni et vaut 248 euros. L’interprète de «We’re Good» a accessoirisé sa tenue avec des bagues en plastique, de grosses lunettes de soleil roses, des boucles d’oreilles en forme d’étoile et deux colliers.

Preuve du succès de cette pièce, elle est en rupture de stock sur le site de la marque. Pour pouvoir imiter Dua Lipa, il faudra patienter un peu.

(L'essentiel/jfa)