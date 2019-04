Justin Bieber ému par un ado gay qui s'est suicidé

Nigel Shelby, un étudiant originaire de l'Alabama et âgé de 15 ans, a mis fin à ses jours, le 19 avril 2019, après avoir été harcelé pour son homosexualité. Une tragédie qui a fait les gros titres, et a poussé plusieurs stars, dont Justin Bieber et Janelle Monae, à livrer leurs pensées sur cette triste affaire.

Mardi dernier, c'est l'interprète de «Baby» qui s'est exprimé sur Instagram, postant une photo d'un titre de journal évoquant le suicide du jeune homme. «Je déteste ça d'une force... Arrêtez la haine, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent être si ignorants et haineux», a-t-il écrit en légende.

«Je t'aime Nigel Shelby»

Quant à Janelle Monae, elle s'en est prise aux parents des enfants qui ont poussé Nigel Shelby à s'ôter la vie. «Les enfants que vous élevez, ou que vous n'élevez pas, on fait ça. Ils l'ont poussé à bout. Pensez-y», a-t-elle écrit.

Kehlani, la chanteuse favorite du défunt jeune homme, lui a elle aussi rendu hommage. «Je t'aime Nigel Shelby, toi qui est un beau, si beau garçon», a-t-elle partagé. D'autres célébrités, comme l'actrice Heather Matarazzo, ou Cory Booker, candidat à la présidentielle américaine, ont aussi offert leurs pensées.

