Kanye West a-​​t-​​il uriné sur son Grammy Award?

Le mari de Kim Kardashian est fâché et il le fait savoir. Ces derniers jours, l’artiste et candidat à la Maison Blanche a fait pleuvoir les tweets où il critique les maisons de disques, qu’il décrit, comme la NBA, comme «des bateaux négriers des temps modernes». Celui qui se fait appeler Yeezus a illustré ses propos en publiant, mercredi 16 septembre, une vidéo où il semble uriner sur un Grammy Award, accompagné du commentaire «Croyez-moi… JE NE VAIS PAS M’ARRÊTER».

Kanye West a aussi publié de nombreuses pages de contrats qui le lient à Universal Music Group, déclarant qu’il avait besoin de «tous les avocats du monde» pour y jeter un œil. Le rappeur a poussé un coup de gueule contre l’industrie musical qui empêche les artistes de posséder leur oeuvre. Il a invité sa communauté à prier avec lui pour l’aider dans ses démarches pour reprendre la main sur sa musique.

L’Américain aux multiples facettes et personnalités n’en est pas à son coup d’essai concernant les déchaînements sur le réseau social. Il est même coutumier du fait, et a d’ailleurs annoncé vouloir réunir à nouveau Puma et Adidas, après avoir critiqué la première en annonçant que ses designs étaient «de la m**** embarrassante». Il a ensuite présenté ses excuses, toujours sur Twitter.

(L'essentiel/max)