Estelle Denis et Raymond Domenech séparés

Ils formaient un duo atypique et sympathique sur les plateaux télé et dans la vie: Raymond Domenech et Estelle Denis ne sont plus en couple depuis «plusieurs mois», selon une information dévoilée dans le Parisien mercredi. C'est au détour d'une question lors d'une interview sur son virage professionnel (elle se consacre désormais à l'information générale sur RMC) que la journaliste de 45 ans a annoncé la rupture tout en indiquant «qu'elle ne souhait[ait] pas commenter» l'information.

Divorce il n'y a pas eu et il n'y aura pas puisque les parents de Victoire (17 ans) et Merlin (14 ans) ne se sont jamais mariés, malgré la demande dont tous les supporters de l'équipe de France se souviennent. Le 17 juin 2008, alors que les Bleus venaient d'être éliminés de l'Euro dès le premier tour et que toute la France était sonnée, Raymond Domenech, en plein direct, demandait la main de celle qu'il avait rencontrée au début des années 2000 dans les couloirs d'InfoSport.

Un mauvais timing qu'il avait avoué regretter. «J'ai commis une erreur de communication, énorme, ce n'était pas le moment», avait-il confié quelques semaines plus tard. Estelle Denis, qui était apparue un peu mal à l'aise à l'antenne, avait de son côté indiqué qu'elle l'avait plutôt bien vécu et que «ça avait fait beaucoup rire les enfants».

(mc/L'essentiel)