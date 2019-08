L'ex du prince Harry va se marier avec... Harry

Cressida Bonas passe d'un Harry à l'autre. La Britannique de 30 ans, qui a été en couple avec le prince Harry de 2012 à 2014, va épouser Harry Wentworth-Stanley. L'annonce des fiançailles a été faite sur Instagram par le futur marié. En légende d'une photo le montrant avec sa dulcinée qui arbore une bague à l'annulaire gauche, il a simplement écrit: «On va se marier».

Cressida, qui est mannequin et actrice, avait fréquenté son actuel chéri durant quatre ans à l'université avant d'avoir une relation avec le duc de Sussex. Elle l'a retrouvé environ deux ans après sa rupture avec le membre de la famille royale britannique. Entre les deux Harry, elle a été en couple avec l'acteur Edward Holcroft.

Si la relation entre Cressida Bonas et le prince Harry n'a pas toujours été simple, leur séparation, elle, s'est très bien passée et les ex sont restés amis. Cressida a d'ailleurs assisté au mariage de son ancien chéri avec Meghan Markle, en mai 2018.

(L'essentiel/jfa)