Post Malone a trouvé où survivre à l'apocalypse

En 2017, Post Malone confiait à Rolling Stone qu'il pensait que la fin du monde n'était pas loin. Il ajoutait qu'il songeait sérieusement à acheter une maison dans l'Utah pour pouvoir y faire construire un bunker qui lui permettrait de survivre à l'apocalypse.

Aujourd'hui, le rappeur a trouvé la demeure de ses rêves et TMZ a réussi à savoir où elle se situe et, surtout, à quoi elle ressemble. Le jeune homme de 24 ans ne s'est pas contenté d'un cabanon au milieu de la forêt: il a fait l'acquisition, pour 3 millions de dollars, d'une propriété non loin de Salt Lake City d'une superficie de 1 180 mètres carrés.

Construite sur un terrain de près de 3 kilomètres carrés, la maison compte cinq chambres, six salles de bains, un terrain de basket, une cave à vin, une salle de gym. Post Malone compte y ajouter un studio d'enregistrement, une trentaine de lits pour ses potes et, évidemment un bunker. En attendant, l'artiste se promène dans les bois qui entourent la maison, où il peut faire «des trucs de cow-boy», a-t-il confié à TMZ.

(L'essentiel/jfa)