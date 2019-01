Son coming out a mis sa carrière en danger

Elle a beau assumer ses préférences au grand jour, Bella Thorne a, sans le vouloir, mis sa carrière en danger en faisant son coming out bisexuel en 2016. «Il y a eu quelques personnes de l'industrie du cinéma qui étaient très négatives à ce sujet», a-t-elle confié au magazine Gay Times, dont elle fait la couverture. Sans donner de noms, l'actrice américaine de 21 ans a dénoncé une certaine hypocrisie de la part de ceux qui ont tout bonnement annulé ses auditions: «Tout est fait de manière obscure. Personne n'ose nous dire frontalement que le fait d'être gay les dérange. Mais leur comportement ne ment pas: leur regard seul les trahit».

La jeune femme a également tenu à souligner qu'elle ne supportait pas que les gens essaient constamment de la ranger dans une case, sans admettre que la bisexualité existe: «Les autres deviennent fous s'ils ne peuvent pas nous mettre l'étiquette d'homo ou d'hétéro».

Dernièrement, la star de «Midnight Sun» a franchi un cap, puisqu'elle entretient depuis peu une relation poly­amoureuse avec le rappeur américain Mod Sun et l'influenceuse Tana Mongeau. «Les gens ne comprendront jamais les liens que je partage avec l'un et l'autre», a-t-elle précisé, en ne souhaitant pas donner de nom officiel à leur amour: «Nous ne nous donnons aucune étiquette et cela nous convient».

(L'essentiel/szu)