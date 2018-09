Meghan vient en aide aux sinistrés de Grenfell

«Together: Our Community Cookbook» détaille une cinquantaine de recettes partagées par des femmes dont les communautés ont été affectées par l'incendie de la tour d'habitation, qui s'était enflammée comme une torche le 14 juin 2017, faisant 71 morts. Ces femmes sont réunies au sein d'une cuisine communautaire, Hubb Community Kitchen, où la duchesse de Sussex et ex-actrice américaine de 37 ans s'est rendue à plusieurs reprises, à titre privé, depuis le mois de janvier, a indiqué le palais de Kensington sur Twitter.

«Je me suis immédiatement sentie connectée à cette cuisine communautaire; c'est un endroit où les femmes peuvent rire, faire leur deuil, pleurer et cuisiner ensemble», écrit Meghan Markle, dans la préface de l'ouvrage à paraître cette semaine. Le produit des ventes sera entièrement reversé à Hubb Community Kitchen pour permettre à cette cuisine communautaire d'ouvrir jusqu'à sept jours par semaine et de s'ouvrir à de nouvelles communautés, selon le palais de Kensington.

United by their passion for food and cooking as a way of strengthening communities, The Duchess of Sussex and the women of the Hubb Community Kitchen are pleased to share 'Together: Our Community Cookbook' #CookTogether pic.twitter.com/RSFD7ChD9E — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 septembre 2018

