Une «Miss» est apparue seins nus en coulisse

Miss France 2019 : TF1 diffuse une Miss seins nus https://t.co/yGzjl88Fmu — Daniel (@DanielSudFrance) 16 décembre 2018

Sans concession avec les «Miss» concernant les séances photos et poses équivoques, le comité de Miss France a donné le bâton pour se faire battre en diffusant à l'antenne des images trop intimes des coulisses du spectacle. On y aperçoit les candidates en train de se changer, et Carla Bonesso, alias Miss Aquitaine, se retrouve sans le savoir, les seins nus à l'antenne.

Un scandale pour de nombreux internautes, et un début de polémique pour le comité Miss France, qui a tenté d'éteindre l'incendie par la voix de sa présidente Sylvie Tellier: «Je voulais m’excuser auprès de la production, auprès des candidates dont l’intimité a été dévoilée. C’est une grosse erreur de notre part. Et ça a un peu gâché le show».

Miss Aquitaine, de son côté, a tenu à indiquer que la séquence l'avait beaucoup dérangée. «Je n’étais pas toute nue déjà, c’était un accident, écrit-elle en commentaire. Malgré ça, TF1 n’a pas su gérer ses caméras, ce n’était pas du tout professionnel, et sincèrement les commentaires bien pires, je m’en fiche. Cela me passe au-dessus», a-t-elle réagi sur les réseaux sociaux.

(L'essentiel)