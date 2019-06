«Il y avait des moments toxiques dans le groupe»

Maintenant qu'il mène sa carrière en solo, Liam Payne semble avoir retrouvé un certain équilibre. Le groupe One Direction étant en pause depuis 2015, chaque membre s'est lancé dans des projets personnels. Interviewé par «Men's Health», le Britannique de 25 ans est revenu sur le succès phénoménal du boys band qui a vendu 50 millions d'albums.

«Clairement, cela a représenté une sorte de tempête parfaite où tout marchait pour le mieux, confie-t-il. Il y avait pourtant tellement de paramètres à mettre en place pour que cela puisse arriver. Ce n'est pas quelque chose de facile à reproduire ou peut-être bien que si maintenant, grâce à la manière dont Internet peut propulser les gens. Je pense quand même qu'on a eu une sacrée chance».

Enfiler «son costume de Disney»

Cependant, tout n'a pas été rose pour le jeune homme durant cette période. Se produire sur scène à de multiples reprises aux quatre coins du monde et se retrouver célèbre si jeune du jour au lendemain l'a passablement perturbé. «C'est difficile quand vous atteignez un niveau de notoriété comme on l'avait avec le groupe. Il y a des tas de gens qui souffrent de problèmes mentaux et ne reçoivent pas l'aide nécessaire et je pense que c'est un problème dans l'industrie musicale, explique-t-il. Quand vous faites des centaines et des centaines de concerts avec toujours les mêmes 22 chansons, chaque jour, même si ça ne vous rend pas heureux, vous vous devez d'y aller».

Pour Liam c'était comme enfiler «son costume chez Disney» avant de monter sur scène «Et sous ce costume, j'étais souvent énervé, car il n'y avait pas d'autre manière de voir les choses, se souvient-il. C'était marrant, nous avons vécu une belle période, mais il y avait certains moments qui étaient un peu toxiques». Au sein de One Direction, l'ex-compagnon de Cheryl Cole confie également qu'il n'osait pas dire non à tout ce qu'on lui demandait de faire, par peur de «laisser tomber les gens».

