«Kim en a assez»: le divorce est imminent

Serait-ce la fin entre Kim Kardashian et Kanye West? Après sept ans de mariage, l’influenceuse de 40 ans aurait engagé l’avocate Laura Wasser, connue pour s’être déjà occupée de divorces de célébrités hollywoodiennes, selon People. Aucune décision n’aurait encore été prise. «Kanye sait que Kim en a assez. Elle lui a demandé de prendre des distances pour envisager son futur. Il est triste, mais sait que l’inévitable va se produire», révèle une source.

D’après Page Six, le rappeur a passé ses vacances d’hiver seul dans son ranch au Wyoming, alors que son épouse et leurs quatre enfants, North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, 9 mois, sont restés dans leur maison, à Los Angeles. «Kim a demandé à Kanye d’aller là-bas pour qu’ils puissent vivre chacun de leur côté et régler tranquillement les choses pour leur divorce. Pour elle, c’est terminé», précise l’informateur.

«Kim a mûri et envisage de devenir avocate»

L’Américaine, qui a été vue récemment sans son alliance, n’aurait plus supporté les problèmes mentaux de son mari. De plus, ses déclarations délirantes dans les médias l’ont passablement embarrassée. «Kim a beaucoup mûri. Elle envisage sérieusement des études de droit afin de devenir avocate. En même temps, Kanye dit qu’il veut devenir président et raconte plein de trucs déments. Kim en a eu juste assez».

De son côté, l’Américain de 43 ans serait «devenu de plus en plus irrité» par le mode de vie extravagant du clan Kardashian, selon une autre source. «Il ne veut plus avoir à faire avec les membres de cette famille et trouve leur émission de téléréalité insupportable».

(L'essentiel/jfa)