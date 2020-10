Rocco Siffredi a attrapé le Covid durant un tournage

«Malheureusement, j'ai été contaminé lors d'un tournage à Rome mi-octobre», a indiqué Rocco Siffredi, qui se trouvait dans la capitale italienne avec sa femme, Rosa Caracciolo, une ancienne Miss Hongrie, sur le tournage d'une série en projet consacrée à sa vie. «On a eu des symptômes grippaux dès le lendemain de notre retour à Budapest avec ma femme et on a fait deux tests disponibles en pharmacie, qui se sont révélés négatifs», a-t-il expliqué par téléphone.

«Mais comme l'état de ma femme ne s'améliorait pas, on a fait un test moléculaire (test PCR) hier matin (mardi, NDLR) et on nous a rappelés dès le soir même, pour nous dire que nous étions tous les deux positifs», a regretté cette figure emblématique du cinéma pour adultes, s'exprimant en français.

La star italienne du X, qui réside en Hongrie, a ajouté que ses deux employés, âgés de 65 et 75 ans, ainsi que ses deux fils majeurs, avaient également contracté le virus. Selon celui qui règne depuis plus de 30 ans sur l'industrie du porno, plusieurs personnes ayant participé à une fête à la veille de son départ de Rome ont, elles aussi, été contaminées.

De nombreuses personnalités ont contracté le virus, qu'il s'agisse d'hommes politiques (Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Silvio Berlusconi), d'artistes (Madonna, Tom Hanks, Idris Elba) ou encore de sportifs (Ronaldo, Novak Djokovic, Usain Bolt).

