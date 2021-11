En plus de devoir gérer la perte de son mari, Lââm doit faire face à des commentaires totalement déplacés sur l’homme qui partageait sa vie depuis 25 ans. Très en colère de voir son époux traité de drogué, la chanteuse de 50 ans s’est adressée à ceux qu’elle a qualifiés de «cafards du Net» pour leur dire sa façon de penser.

«Fermez vos bouches d’égout et allez vous faire mettre une grosse pendule où je pense. Mon mari était un grand sportif. Sport tous les jours à 7h du mat. Il ne fumait pas et il ne buvait pas», a-t-elle tenu à préciser, ajoutant qu’il buvait des jus de fruits et de légumes. Et si Robert Suber a été atteint d’un cancer du pancréas, ce n’est certainement pas à cause de son hygiène de vie, a martelé l’ancienne candidate de «The Island: célébrités».

Lââm, qui a pris part à «Danse avec les stars», a également affirmé qu’elle non plus ne fumait pas et ne buvait pas. «Arrêtez de prendre tous les artistes pour des drogués et des alcooliques. Respectez la mémoire de mon mari. merci», a-t-elle conclu son post Instagram.

(L'essentiel/jfa)