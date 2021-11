Lââm annonce le décès de son mari

Triste nouvelle pour Lââm. La chanteuse de 50 ans, candidate de la dernière saison en date de «Danse avec les stars», a perdu son mari, Robert Suber, a-t-elle fait savoir sur Instagram. En légende d’un cliché de leur mariage, qui a eu lieu en 1996, l’interprète de «Petite sœur» a écrit: «Rip to my king, my beautiful husband. Mon mari jusqu’à la mort».

Plus tard, Lââm a précisé que son époux était décédé d’un cancer du pancréas «dans de terribles souffrances». En plus du soutien de ses fans, l’artiste a pu compter sur celui de nombreuses personnalités telles que Gérard Darmon, Laurie Cholewa, Princesse Erika, Stomy Bugsy ou encore Valérie Damidot.

(L'essentiel/jfa)