Christina Milian montre son ventre décoré au henné

Christina Milian ne se lasse pas de faire partager à ses fans le déroulement de sa grossesse. Après avoir annoncé en juillet 2019 qu'elle attendait un petit garçon avec M Pokora, l'actrice et chanteuse américaine de 38 ans a affiché son baby bump de plus en plus arrondi, sur Instagram, le 29 décembre 2019.

Petite particularité cette fois: un impressionnant tatouage au henné représentant un mandala orne désormais son ventre. «Le meilleur est à venir. 2019 a présenté tellement d'opportunités et surtout le plus beau de tous les cadeaux, avec mon partenaire Matt Pokora et bien sûr Violet, la grande sœur. Tellement hâte d'accueillir notre petit bonhomme», a-t-elle écrit en légende du cliché.

Déjà maman d'une petite fille, Violet, 9 ans, qu'elle a eue avec son ex, The Dream, Christina a reçu de nombreux messages d'abonnés la félicitant sur cette nouvelle grossesse qui semble l'embellir. «Un bébé va avoir un bébé. Tu parais si jeune et magnifique, c'est incroyable», lui a écrit l'un d'eux.

(L'essentiel/lja)