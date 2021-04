Il affirme être le fils caché de Charles et Camilla

Le prince Charles n'est décidément pas épargné: frappé par la mort de son père et de l'épouse de son beau-fils (ndlr: la bru de Camilla est décédée fin mars d'un cancer à l'âge de 42 ans, le prince doit faire aujourd'hui face à un scandale dont la famille royale est coutumière.

Selon plusieurs tabloïds britanniques, un Australien de 55 ans, Simon Dorante-Day, affirme, photos à l'appui, être le fils caché de l'aîné de la reine d'Angleterre. Il prétend avoir été conçu alors que le fils de la reine et Camilla n'étaient encore que de jeunes gens (17 et 18 ans). Né à Portsmouth en 1966, il a été adopté à l'âge de 18 mois et est aujourd'hui convaincu que ses parents biologiques se trouvent à Buckhingham Palace.

Et pour prouver ce qu'il avance, il a publié côte à côté des photos de son fils, Liam, et de la reine à 20 ans. «Nous avons été époustouflés quand nous les avons vues pour la première fois». Cette ressemblance «frappante» serait la preuve de sa filiation avec Charles et Camilla.

Il a d'ailleurs publié d'autres clichés qui viendraient une nouvelle fois corroborer ses dires. Il insiste: «depuis la mort du prince Philip et la diffusion de nombreuses photos de sa jeunesse, des gens m'arrêtent dans la rue pour me dire à quel point je lui ressemble».

Ce qui appuie encore son histoire selon lui? «Ma grand-mère adoptive m'a dit à plusieurs reprises que j'étais le fils de Charles et Camilla». Une grand-mère qui aurait travaillé pour la famille royale dans les années 60. Simon, aujourd'hui père de 9 enfants, a sollicité à de nombreuses reprises le prince Charles et son épouse pour qu'ils fassent un test ADN. En vain. «Je suis juste un homme qui cherche ses parents biologiques», a-t-il confié au site 7news.com. «Et toutes les pistes me mènent à Charles et Camilla», a-t-il conclu.

(mc/L'essentiel)