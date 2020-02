«Je suis au stade 4, mon cancer est revenu»

«Cela va se savoir un jour ou l’autre, que je suis au stade 4, que mon cancer est revenu». C'est en pleurs que l'actrice Shannen Doherty a annoncé la nouvelle ce mardi matin dans l'émission Good Morning America sur ABC. «C’est une pilule difficile à avaler. Je suis pétrifiée. J’ai peur. Il y a des jours où je me dis: Pourquoi moi? Et ensuite, je me dis: pourquoi pas moi? Qui à part moi mérite que ça lui arrive? Mais personne ne mérite ça», ajoute l'Américaine de 48 ans, qui confie par ailleurs avoir appris la nouvelle en février 2018. À l’époque, Shannen Doherty avait décidé de ne pas en parler, jusqu'à aujourd'hui...

Une nouvelle bataille pour l'actrice qu'elle a dû annoncer à sa mère Rosa et à son mari Kurt Iswrienko. «Ma mère est incroyablement courageuse. Mon mari aussi, mais je m’inquiète pour lui». Le cancer au stade 4 signifie que des métastases, des cellules cancéreuses se sont propagées à d'autres parties du corps.

Rémission

L'actrice américaine a appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein en mars 2015. Après plusieurs années de chimiothérapies, traitements par radiation, une mastectomie puis une opération de reconstruction mammaire, elle pensait être en rémission depuis 2017.

Détail plutôt troublant et étrange, Shannen Doherty a appris sa rechute en février 2019, soit juste avant que son ami et collègue, Luke Perry, décède d'un AVC. «Cela a été tellement étrange pour moi d’être diagnostiquée et juste après, de voir quelqu’un en bonne santé disparaître», s’est-elle souvenue sur le plateau.

