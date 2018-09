«Ma bisexualité m'a tellement appris»

Deux ans après avoir révélé sa bisexualité dans les médias, Lauren Jauregui se sent plus épanouie que jamais. Son orientation sexuelle, qu'elle assume totalement, lui a beaucoup apporté. «Cela m'a appris tellement de choses, notamment sur la binarité de genre. J'ai compris que je pouvais tomber amoureuse de n'importe qui, pour autant que son âme soit sincère, authentique. C'est tout ce qui compte pour moi. Je me fiche du physique des gens», confie-t-elle au magazine « Nylon ».

Pour l'Américaine de 22 ans, qui sort depuis un an avec le chanteur Ty Dolla Sign, l'amour n'a pas de sexe. «Nous sommes juste des humains et si nous sommes attirés les uns par les autres, qu'il en soit ainsi. Moi j'explore cette fluidité tout le temps», explique la jeune femme qui a toujours eu le soutien et la compréhension de ses parents.

Regardez le dernier clip de Lauren en duo avec Halsey, «Strangers»:

(L'essentiel/lja)