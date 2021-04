Acteurs, PDG, sportifs... Kim est très courtisée

Milliardaire et célibataire depuis l’annonce de son divorce avec Kanye West, Kim Kardashian serait désormais courtisée par de nombreux prétendants issus de la haute société, selon Page Six.

«Il y a des gens qui contactent ses amis ou des personnes travaillant avec elle pour la mettre en relation avec des membres de la famille royale, des acteurs célèbres, des sportifs de haut niveau ou des PDG milliardaires, raconte une source. Il y en a même qui lui envoient des messages en discussions privées sur les réseaux sociaux».

Malgré les nombreuses propositions de rencontres d’hommes richissimes, la femme d’affaires américaine de 40 ans, mère de quatre enfants qu’elle a eus avec le rappeur, n’est pas pressée de se recaser. «Elle ne cherche personne pour le moment, mais garde l’esprit ouvert», ajoute l’informateur, avant d’énumérer les qualités que Kim recherche chez un prochain compagnon: «Le plus important pour elle est qu’il ait des valeurs familiales et qu’il la soutienne. Il doit être drôle, romantique, aimant les choses simples et être aussi un bosseur». Le message est passé…

(L'essentiel/lja)