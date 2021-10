Sophie Tapie prise d'un fou rire en plein enterrement

Bernard Tapie a été enterré vendredi, après une messe en la cathédrale Sainte-Marie Majeure, la Major face à la Méditerranée. Et si l'émotion était à son comble, il y a eu de la place pour des sourires. Notamment quand Rodolphe, son petit-fils, a évoqué les femmes de la famille. Bernard Tapie a eu quatre enfants, deux d'un premier mariage - Nathalie et Stéphane - et deux d'un deuxième mariage, Sophie et Laurent. Le fils de Stéphane, Rodolphe, est né en 1987, soit à peine un an avant Sophie.

Il est techniquement son neveu mais «elle est comme ma sœur (...) On s'est fait les pires crasses, comme des frères et sœurs», a expliqué Rodolphe devant l'assemblée réunie dans la Major. Avant de raconter cette anecdote: «On était chez toi Daddy (NDLR: comme il appelait son grand-père), à Marseille, j'avais pris sa poupée et je lui avais coupé les cheveux (...) J'ai vu son regard noir et j'ai compris que sa sentence allait être irrévocable, comme une épée de Damoclès».

Il poursuit, «et puis trois heures plus tard, ça n'a pas loupé (...) Sophie a pris la clé, s'est enfermée à l'extérieur, l'a jetée et a hurlé "Papa papa, Rodolphe m'a enfermée"».

Au premier rang, dans l'église, Sophie Tapie, souriante, est alors prise d'un fou rire. Et son neveu de reprendre: «J'étais comme un con (...) je t'entendais dévaler les escaliers quatre par quatre, j'ai pris la plus grosse engueulade de ma vie».

(mc/L'essentiel)