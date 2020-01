«Ils sont en train de rendre minable la famille royale»

En guerre ouverte avec sa fille depuis son mariage, Thomas Markle en remet une couche lors d'un documentaire réalisé par Channel 5. Interrogé sur la décision de Meghan et Harry de quitter la famille royale, l'Américain de 75 ans ne mâche pas ses mots. Il décrit le comportement du couple comme embarrassant et estime que le duc et la duchesse de Sussex sont en train de devenir «des âmes perdues». Le père de Meghan Markle reproche par ailleurs à sa fille et à l'époux de celle-ci d'avoir fait de la famille royale «un Walmart avec une couronne».

«Ce n'est pas la fille que j'ai élevée», regrette le septuagénaire. Il ajoute: «Quand ils se sont mariés, ils ont pris un engagement, et l'engagement est de faire partie de la royauté et de la représenter. Ce serait inconscient pour eux de ne pas le faire. Il s'agit de l'une des plus anciennes institutions. Ils sont en train de la détruire, ils sont en train de la dévaloriser, d'en faire quelque chose de minable», s'indigne encore l'Américain.

«Elle a eu tout ce que veulent les jeunes filles»

Intitulé «Thomas Markle: My Story», ce documentaire revient sur les relations compliquées entre les Markle père et fille, explique le «Daily Mail». L'interview du septuagénaire a été effectuée avant la diffusion du communiqué de la reine Elisabeth II, qui a annoncé samedi 18 janvier que Meghan et Harry étaient déchus de leurs titres royaux. «C'est décevant, parce qu'elle a eu tout ce que veulent les jeunes filles. Toutes les jeunes filles rêvent de devenir une princesse, elle l'a obtenu et maintenant elle s'en débarrasse. On dirait qu'elle rejette tout cela pour l'argent», dénonce-t-il.

Une chose est sûre, Thomas Markle ne s'attend plus à recevoir de nouvelles de sa fille. «Je pense qu'ils sont tous les deux en train de devenir des âmes perdues. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Et je crois qu'ils ne le savent pas eux-mêmes», conclut-il. La date de diffusion du documentaire n'a pas encore été annoncée.

