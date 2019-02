Elle veut placer son fils handicapé dans un centre

«Je n'ai pas d'aide à domicile... Je n'ai jamais eu de répit. Je suis seule, littéralement.» Invitée dans l'émission «The Victoria Derbyshire» sur la BBC, Katie Price a raconté sa détresse à cause de Harvey, son fils de 16 ans. Autiste, aveugle et atteint du syndrome de Prader-Willi, qui le rend obèse, l'ado lui rend la vie impossible depuis plusieurs mois. «Cette année, il a cassé huit iPad. Pour la toute première fois, je pense à le placer dans un centre de soins spécialisés du lundi au vendredi. Je n'ai pas le choix», a confié le mannequin britannique de 40 ans.

Mère de quatre autres enfants plus jeunes, qu'elle a eus avec ses deux ex-maris, Katie craint aussi pour leur sécurité. «Je dois vraiment y réfléchir, mais je déteste ça parce qu'il est toute ma vie. Ses frères et sœurs peuvent avoir peur, donc je dois penser à eux», a-t-elle précisé. «Obsédé» par sa mère, Harvey ne la lâche pas d'une semelle toute la journée et pique de grosses crises quand il est contrarié. Du coup, il met le désordre dans toute la maison.

Cependant, le fait d'avoir une famille nombreuse ne semble pas déranger la bimbo, qui s'est récemment déclarée en faillite. Elle projette en effet d'adopter un bébé provenant du Nigeria. Ses ex-époux, Peter Andre et Kieran Hayler, seraient sous le choc de cette nouvelle...

(L'essentiel/lja)