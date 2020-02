Holly Ramsay, styliste mais aussi mannequin

Le chef cuisinier Gordon Ramsay a de quoi être fier de sa fille, Holly, 20 ans, même si celle-ci ne fera pas la même carrière que lui. En plus d'être une influenceuse suivie par plus de 234 000 abonnés sur sa page Instagram, la Britannique a récemment été engagée par une grande agence de mannequins. Dans le descriptif du modèle, on peut lire que le côté «authentique» de la jeune femme «met tout de suite ses fans à l'aise» quand il s'agit de faire la promotion d'un article.

Le site de l'agence indique également que la belle est passionnée par la mode depuis plusieurs années et qu'elle «essaie tous les nouveaux styles et tendances du moment». Il faut dire qu'à côté du mannequinat, Holly Ramsay fait aussi des études pour devenir styliste.

(L'essentiel/lja)