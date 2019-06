Emilie Nef Naf assume sa prise de poids

Émilie Nef Naf, 31 ans, a étonné ses fans sur Instagram: elle a posté deux photos avant/après où on la voit peser 56 kg en 2017 et 64 kg en 2019. Loin d'être démoralisée par sa prise de poids, la gagnante de «Secret Story 3» a commenté ces clichés avec philosophie: «Parfois on gagne, parfois on perd. C'est le jeu et c'est un peu comme les kilos! L'important c'est de se sentir bien dans notre corps et notre esprit».

En 2015, la Française était pourtant devenue l'égérie d'une société de gaines amincissantes. Elle avait aussi donné son nom à une gamme de coupe-faim. La minceur à tout prix ne semble donc plus l'obséder.

(L'essentiel/lja)