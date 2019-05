La gaffe de Kate qui n'a pas plu à la Reine

Oh my God! Elle a osé. Lundi 20 mai, Kate Middleton a présenté son jardin baptisé «Back to Nature» au Royal Horticultural Society. Un projet qui lui tenait à cœur puisqu’elle vente dans une vidéo diffusée sur Twitter par le palais de Kensington, les bienfaits de la nature sur sa santé psychique.

Avant de dévoiler son travail au Chelsea Flower Show (une exposition florale) le 25 mai, l’épouse du prince William a offert à Élisabeth II une visite en avant-première.

«La reine n'aime pas les chaussures compensées»

Pour l’occasion, Kate avait opté pour une longue robe à fleurs signée Erdem ainsi qu’une paire d’espadrilles compensées de la marque Castañer. Des chaussures pas interdites par le protocole, mais proscrites par la famille royale lors des sorties avec la Reine. Pourquoi? Parce qu’elle trouve ça moche, tout simplement. «La reine n’est pas fan des chaussures compensées», a révélé une source à Vanity Fair.

Pour cette raison, Kate et Meghan n’ont jusque-là jamais été photographiées lors d’un événement officiel en présence d'Elizabeth II avec ce type de talons. Kate aurait-elle eu la tête ailleurs cette fois-ci? Ou a-t-elle décidé de se rebeller comme sa belle-sœur? Ou est-ce que la Reine est sur le point de mettre aux oubliettes les anciennes règles de la garde-robe? La question reste ouverte.

(L'essentiel)