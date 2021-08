Chrissy Teigen ne se remet pas de son deuil

Chrissy Teigen vit une période difficile. Victime d’une fausse couche en octobre 2020, l’épouse de John Legend avait perdu le troisième enfant qu’elle attendait avec impatience. Le mannequin avait accouché de son fils, mort-né à seulement 20 semaines de grossesse, après diverses complications. Pour tenter de surmonter cette douloureuse épreuve, Chrissy s’était alors réfugiée dans l’alcool. Cependant, même si le temps passe, l’Américaine de 35 ans garde toujours sa blessure ouverte.

En postant une photo d’elle avec son mari dans un restaurant new-yorkais, lundi 23 août dernier, sur Instagram, la star est revenue sur ce drame. «Je me rappelle beaucoup New York ces derniers temps, quand les choses étaient simples, en pensant à tout ce que j’ai fait et vécu non seulement cette année mais dans ma vie. Je suis un peu déprimée actuellement, a-t-elle écrit en légende. Je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir complètement fait le deuil de Jack et maintenant que je n’ai pas l’alcool pour me vider la tête, les choses sont juste… là, attendant d’être acceptées». Chrissy a ensuite avoué que son rapport à la boisson était «plus léger que l’alcoolisme mais tout aussi addictif».

(L'essentiel/lja)