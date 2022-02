Naomi Campbell pose avec sa fille en une de «Vogue»

Neuf mois après avoir mis au monde une adorable petite fille, la «panthère», entre deux avions, a accepté de se confier sur sa maternité au magazine Vogue UK dont elle fait la couverture avec sa progéniture dans les bras. Comme toutes les mamans, Naomi Campbell trouve toutes les qualités à son bébé.

«C'est une gentille petite fille», glisse-t-elle, «elle dort très bien, ne pleure presque jamais et on me dit qu'elle est déjà très vive pour son âge. Elle commence à faire des signes de la main et sourit beaucoup, elle parle presque». Et d'ajouter, «elle a déjà six dents et je pense qu'elle marchera avant de ramper». Jamais elle ne se plaint, «c'est un vrai soldat!».

Si peu de choses ont filtré sur sa grossesse et la naissance - elle «peut compter sur les doigts d'une main» les personnes au courant de son nouveau bonheur - le top tient à préciser qu'«elle n'a pas été adoptée, c'est [s]on enfant». Et si elle montre les petites fesses potelées de sa fille en une du magazine, elle refuse de dévoiler son prénom, pour protéger son anonymat et sans doute pour ne pas déflorer le livre qu'elle compte écrire bientôt.

Devenue mère, le mannequin n'en a pas pour autant renoncé à être active: elle a dernièrement défilé pour Versace, Alexander McQueen, Balmain et Lanvin, à Paris, Milan et Londres. «J'ai de la chance que ma petite fille aime voyager avec moi. Aucun pleur au décollage et à l'atterrissage», confie-t-elle fièrement. «Le bébé modèle d'un super top model», résume Vogue.

(mc/L'essentiel)