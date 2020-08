Kylie Jenner s'est fait huer par les fans de Cardi B

Kylie Jenner est dans la tourmente depuis sa brève mais très remarquée apparition dans le nouveau clip de Cardi B en duo avec Megan Thee Stallion, «WAP». La raison? Les fans des deux rappeuses américaines n’ont pas supporté de voir la starlette de 22 ans dans l’univers musical de leurs idoles.

Depuis la mise en ligne de la vidéo sur Youtube, jeudi, des internautes furieux ont lancé une pétition sur le site Change.org pour faire supprimer les scènes où l’on voit Kylie déambuler en tenue léopard dans la vidéo. Plus de 58 000 signatures ont déjà été récoltées. «Le clip était parfait jusqu’au moment où j’ai vu Kylie. J’ai eu envie de jeter mon smartphone», a tweeté un admirateur de Cardi B.

D’autres ont fait savoir que la star de téléréalité n’avait rien à faire dans le rap et qu’elle s’appropriait ainsi une culture qui n’était pas la sienne. D’autres célébrités apparaissent aussi dans le clip, telles que la chanteuse Normani et les rappeuses Mulatto, Rubi Rose et Suki Hana. Face à la polémique, Cardi B a pris la défense de la demi-sœur de Kim Kardashian par le biais d’une publication sur Twitter, sans pour autant la citer directement. «Je voudrais remercier toutes les femmes qui sont dans ma vidéo! Le fait que vous vous soyez libérées de vos emplois du temps pour y participer compte beaucoup pour moi. Il était important pour moi d’y inclure des femmes d’origines différentes, venant de parcours variés et qui sont tellement puissantes et influentes.» Un message qui a le mérite d’être clair…

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)