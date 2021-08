Le retour d'un couple mythique de «Friends»?

C’est certainement l’une des plus folles rumeurs de 2021. Selon la version anglaise de «Closer», Jennifer Aniston et David Schwimmer seraient en couple. Si l’on en croit les sources de la publication, le rapprochement entre les interprètes de Rachel et Ross dans «Friends» aurait commencé pendant le tournage de «Friends: The Reunion», en avril 2021, émission durant laquelle ils avaient avoué avoir craqué l’un pour l’autre quand ils jouaient dans la série.

«Après ça, il est devenu clair que parler du passé avait réveillé des sentiments et que l’alchimie entre eux qu’ils avaient toujours dû cacher était encore là. Ils ont commencé à s’envoyer des messages dès la fin du tournage et, le mois dernier, David a pris l’avion depuis New York pour aller voir Jen à Los Angeles», a confié une des sources de «Closer». Les deux acteurs auraient ensuite passé beaucoup de temps ensemble chez l’Américaine de 52 ans.

L’article de «Closer» a évidemment déclenché une avalanche de réactions chez les fans de «Friends» qui seraient plus que ravis de voir Ross et Rachel en couple dans la vraie vie.

Malheureusement pour eux, un porte-parole de David Schwimmer a douché leurs espoirs en quelques mots. Interrogé par le «Sun», il a indiqué qu’il n’y avait rien de vrai dans l’article de «Closer».

(L'essentiel/jfa)