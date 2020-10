Le retour du sixième orteil de Kim Kardashian

Décidément, la fête organisée par Kim Kardashian sur une île privée pour célébrer son 40e anniversaire n’a pas fini de faire le buzz. Après que de nombreuses personnes s’étaient énervées de voir la femme de Kanye West et ses invités s’amuser sans aucun respect des gestes barrières, puis qu’on eut appris que cette petite sauterie avait coûté un million de dollars – Kim a loué un Boeing 777 de 88 places pour faire venir ses invités dans un resort composé de 35 villas –, voilà que c’est le pied gauche de l’Américaine qui lui vole maintenant la vedette.

C’est sur une des photos partagées par la femme d’affaires sur les réseaux sociaux que s’est focalisée l’attention des internautes. Sur le cliché, la mère de quatre enfants s’avance, vêtue d’une robe moulante et portant des sandales. En zoomant, un utilisateur de Twitter a remarqué que Kim semblait avoir un orteil de trop. Et forcément, en ces temps de pandémie et de restrictions en tout genre, ce sujet un peu léger a fait le tour du Net en moins de temps qu’il ne faut pour enfiler une chaussette.

Si cette image a fait parler, c’est également parce qu’il y a à peine deux mois, l’Américaine avait dû se justifier et prouver qu’elle avait bien le bon nombre de doigts de pied. Dans une vidéo partagée dans sa story Instagram, elle avait expliqué que, quand elle portait des chaussures ouvertes, une partie de sa peau près du petit orteil donnait l’illusion d’un doigt de pied supplémentaire.

Le peton gauche de Kim avait commencé à intriguer en août 2019 dans le cadre d’une campagne de pub montrant la star de téléréalité et sa demi-sœur Kylie Jenner, sur les affiches de laquelle les gens avaient pensé voir apparaître un orteil de trop.

