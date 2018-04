Kylie Jenner ravie que son ex ait refait sa vie

Kylie Jenner peut désormais souffler. La raison? Son ex, Tyga, qui n'arrivait pas à l'oublier depuis leur rupture, est de plus en plus proche d'Iggy Azalea. «Kylie est ravie de savoir qu'il passe du temps avec Iggy, confie une source au site Hollywood­life. Même si elle ne pense pas qu'Iggy soit le genre de femme de Tyga, elle voit bien que ce sont deux artistes qui aiment se retrouver ensemble en studio et qu'il y a une vraie alchimie entre eux».

La nouvelle relation de son ex soulage grandement la starlette de 20 ans. Séparée du rappeur américain depuis un an, Kylie a très vite refait sa vie avec Travis Scott, avec lequel elle a eu une petite fille, Stormi, née le 1er février. Ne supportant pas d'avoir été largué par l'Américaine, Tyga avait alors tout fait pour la récupérer en la recontactant à plusieurs reprises. Certain qu'il allait se rabibocher avec son ex-copine, le bad boy de 28 ans pensait même être le père de la petite Stormi, avant de se raviser.

Venus chacun de leur côté au festival Coachella, en Californie, le week-end dernier, les deux anciens amoureux s'y sont croisés à la même soirée. Tyga a été vu main dans la main avec Iggy, tandis que Kylie était avec Travis. Ils ont fait comme si de rien n'était. «Kylie et Tyga ne se sont pas parlé, raconte l'informateur. Il n'y a même pas eu de sourires entre eux. Ils se sont juste ignorés».

(L'essentiel)