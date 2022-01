Enceinte, Vitaa a été placée sous oxygène

Dur retour à la réalité pour Vitaa: alors qu'elle vient de prendre un grand bol d'air en famille à Val d'Isère pour les fêtes de fin d'année, la voilà placée... sous oxygène. «Six jours en 2002 au top et puis... Merci le Covid», a-t-elle écrit dans une story où on la voit avec un masque à oxygène sur le nez.

«Y'en a qui ont le chicha, moi j'ai ça», a-t-elle confié, visiblement un poil désemparée. Mais que les fans se rassurent: si la chanteuse a effectivement été de nouveau infectée par le coronavirus (elle l'avait déjà été en avril 2021), il semblerait qu'elle aille bien.

La meilleure amie de Diam's avait annoncé sa nouvelle grossesse, à l'issue de sa tournée avec Slimane, le 18 décembre dernier. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle avait fait part de la grande nouvelle à ses fans. Elle a ensuite posé avec ses deux fils, Liam et Adam (10 et 7 ans) et s'était montrée en pleine forme sur les pistes de Val d'Isère.

Il semblerait qu'elle est ramenée ce fichu virus dans ses valises et qu'elle doive désormais prendre un peu de repos pour bien attaquer l'année. 2022 s'annonce en effet riche tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel puisqu'elle a d'ores et déjà annoncé la sortie d'un nouvel album solo.

