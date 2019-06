Kit Harington sort de cure de désintoxication

Il y a quelques mois, Kit Harington, 32 ans, devait rejoindre un centre de rééducation luxueux dans le Connecticut aux États-Unis. En proie à des attaques de panique et des problèmes d'alcool, l'interprète de Jon Snow dans «Game of Thrones» avait besoin de prendre du recul après avoir incarné pendant près d'une décennie un des personnages emblématiques de la série culte.

Aujourd'hui, les fans de l'acteur peuvent être rassurés car leur idole vient de sortir de sa cure de désintoxication et il se sent de mieux en mieux. «Cela a vraiment été une bonne expérience pour lui de s'éloigner un moment et de pouvoir se ressourcer, sans le stress quotidien. Il est maintenant plein d'espoir pour l'avenir», témoigne un proche du comédien. «Il a beaucoup appris sur lui-même: il peut maintenant se concentrer sur sa guérison. Son retour au Royaume-Uni, à Londres, le rend très heureux, et il est prêt à reprendre sa vie en main. Il avance pas à pas et prend la vie comme elle vient», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/cch)