«On va être "pucés". Ça va marcher avec la 5G»

Dans la famille des grands complotistes, je demande... la bimbo! Kim Glow, déjà connue pour ses propos sur le Covid-19 (NDLR: elle avait comparé le virus aux camps de concentration), en a forcément remis une couche avec le vaccin en train d'être mis au point.

Et comme elle est persuadée d'être experte en la matière, puisqu'elle prétend avoir prédit le deuxième confinement en France, la jeune femme distille ses conseils à ses futurs électeurs (elle veut se présenter aux élections présidentielles en 2022). «Le meilleur conseil que je peux vous donner (on l'attendait tous!), c'est surtout: ne vous faites pas vacciner», a lancé Kim Glow dans une story Insta.

«Ils vont contrôler tout, notre argent, ce qu'on dépense, notre façon de faire nos déplacements, tout. Tout sera contrôlé», s'exclame-t-elle. «On aura plus de liberté, on va tous être "pucés", mais pas une puce de chien ou chat qu'on peut retirer... Non. Des nanoparticules ce sera. On ne pourra pas les retirer», poursuit-elle.

«Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Vu que c'est des nanoparticules, c'est miniature, infiniment petit, le plus petit de ce que vous pouvez imaginer dans votre corps. Et c'est dangereux. Ça va marcher avec la 5G». On imagine qu'elle sera bientôt invitée à l'OMS pour parler de tout ça avec les experts internationaux...

ils vont nous injecter des nanoparticules pour nous manipuler ?? Ze3ma ils vont manipuler l’humanité on est dans un film la ? pic.twitter.com/0DV4Nq7OyD — ⵣ Nehluxe ⵣ (@nehluxe) November 11, 2020

(mc/L'essentiel)