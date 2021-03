La reine n'a jamais évoqué la couleur de peau d'Archie

Ni la reine Elizabeth II ni son mari n'ont participé aux conversations au sein de la famille royale britannique lors desquelles auraient été formulées des inquiétudes sur la couleur de peau du fils à naître de Meghan Markle et du prince Harry, a affirmé lundi Oprah Winfrey. Le prince Harry n'a pas précisé l'identité de la personne qui a évoqué ce sujet, «mais il a voulu s'assurer que je sache (...) que ce n'était ni sa grand-mère, ni son grand-père», a déclaré l'animatrice à l'émission CBS This Morning.

